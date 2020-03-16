Коронавірус: яким м’ясом запастися та як краще зберігати
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українці запасаються харчами, здебільшого крупами та м’ясом. Експерти кажуть, що усі види м'яса можна тривало зберігати, і радять покупцям робити ставку на користь смакових вподобань і гаманця, повідомляє УНН.
"Найдешевшим видом м'яса у нас є курятина. Але смаки у кожного різні.
Запасаючись м'ясом на тривалий період, варто звернути увагу на дату виробництва продукту. І обов'язково порізати його на шматочки перед тим, як покладете у морозильну камеру.
У такому вигляді м'ясо довше прослужить - до місяця будь-який вид м'яса можна зберігати у морозильній камері", - розповіла керівник відділу тестування Центру експертиз "Тест" Ніна Кільдій.
За даними Держстату, курятина нині дійсно найдешевше м'ясо в Україні. При чому, останнім часом воно ще більше здешевшало.
Так, за місяць філе курятини подешевшало на 5,5% до 94,8 грн за кг. Тушка куряча впала в ціні на 5,4% - до 50 грн за кг. Свинина подешевшала на 1,8% до 115,7 грн за кг. А от яловичина подорожчала на 1,3% і коштує в середньому 136,6 грн/кг.
Таким чином, за місяць в Україні подешевшала курятина і свинина, однак подорожчала яловичина.
Нагадаємо, інфекція коронавірусу не передається через їжу.