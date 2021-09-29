Коронавирус в Одесской области: 12 смертей, 622 заболевших
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. За минувшие сутки в Одесской области 622 человека заразились коронавирусом. 12 человек умерли от осложнений. Об этом сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, пишет УНН.
Отметим, что наибольшее количество смертей от коронавируса в регионе за последнее время было зафиксировано 27 сентября — 18 случаев.
С 27 сентября все школы, детсады и другие учебные заведения Одессы работают в обычном режиме. Тем не менее, 60 классов проходят обучение оффлайн.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета решила ввести на территории города “желтый” уровень эпидемической опасности.