Коронавірус в Одеській області: 12 смертей, 622 хворих

Відзначимо, що найбільша кількість смертей від коронавірусу в регіоні останнім часом було зафіксовано 27 вересня - 18 випадків.

З 27 вересня всі школи, дитсадки та інші навчальні заклади Одеси працюють у звичайному режимі. Проте, 60 класів проходять навчання офлайн.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради вирішила ввести на території міста "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.