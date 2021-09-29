Коронавірус в Одеській області: 12 смертей, 622 хворих

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. За минулу добу в Одеській області 622 людини заразилися коронавірусом. 12 осіб померли від ускладнень. Про це повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України, пише УНН.

Відзначимо, що найбільша кількість смертей від коронавірусу в регіоні останнім часом було зафіксовано 27 вересня - 18 випадків.

З 27 вересня всі школи, дитсадки та інші навчальні заклади Одеси працюють у звичайному режимі. Проте, 60 класів проходять навчання офлайн.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради вирішила ввести на території міста "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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