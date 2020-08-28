Коронавирус в Киеве: названы районы с наибольшим суточным приростом больных

"Больше всего случаев заболевания (за минувшие сутки - ред.) обнаружили в Дарницком районе и Деснянском (районе - ред.) - по 39 случаев, в Днепровском - 37, а в Святошинском - 30 случаев", - проинформировал Кличко.



Он также констатировал, что в последние дни увеличивается количество больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.

По данным Кличко, на сегодня в стационарах столицы находятся 486 пациентов.

"На сегодня в стационарах Киева находятся 486 пациентов, из них 22 ребенка и 101 больной в тяжелом состоянии, 195 получают кислородную терапию, 14 пациентов под аппаратами ИВЛ. Таких ужасных цифр у нас никогда не было", - сказал Кличко.

Как сообщал УНН, за прошлые сутки в столице обнаружили 251 новый случай коронавирусной болезни. Зафиксировано антирекорд по смертности - умерли 9 человек.

Всего в Украине на 8:50 28 августа зафиксировано уже более 114 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - антирекорд в более 2,4 тысячи.