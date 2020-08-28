Коронавірус у Києві: названо райони з найбільшим добовим приростом хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби у столиці за минулу добу виявили у Дарницькому та Деснянському районах – по 39 випадків. Про це повідомив на брифінгу у п'ятницю мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Найбільше випадків захворювання (за минулу добу – ред.) виявили у Дарницькому районі і Деснянському (районі – ред.) – по 39 випадків, у Дніпровському – 37, а у Святошинському – 30 випадків", - проінформував Кличко.
Він також констатував, що останніми днями збільшується кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації.
За даними Кличка, станом на сьогодні в стаціонарах столиці перебувають 486 пацієнтів.
"На сьогодні в стаціонарах Києва знаходяться 486 пацієнтів, з них 22 дитини і 101 хворий у важкому стані, 195 отримують кисневу терапію, 14 пацієнтів під апаратами ШВЛ. Таких жахливих цифр у нас ніколи не було", - сказав Кличко.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у столиці виявили 251 новий випадок коронавірусної хвороби. Зафіксовано антирекорд зі смертності - померли 9 людей.
Загалом в Україні на 8:50 28 серпня зафіксовано вже понад 114 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — антирекорд у понад 2,4 тисячі.