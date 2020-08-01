Коронавирус на Буковине: за сутки выявлено 97 новых случаев, всего - более 6 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Черновицкая область 1 августа официально подтверждено еще 97 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 438 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 6061 человека”, — говорится в сообщении.
Осачук отметил, что за субботу 63 буковинцев преодолели COVID-19. “В сумме уже 4584 жители нашей области победили вирус”, — написал глава ОГА.
“Как видим, коронавирус не отступает. Поэтому сейчас, как никогда, важно не терять бдительность”, — добавил председатель ОГА.
За пятницу в области было зафиксировано 87 новых случаев коронавирусной инфекции. Глава ОГА Осачук сообщил тогда, что это является самым высоким уровнем инфицирования за несколько недель.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 71 056 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1709 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.