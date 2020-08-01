Коронавірус на Буковині: за добу виявлено 97 нових випадків, всього - понад 6 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Чернівецькій області 1 серпня офіційно підтверджено ще 97 нових випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 438 зразки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Таким чином, загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає 6061 особу”, — йдеться у повідомленні.
Осачук зазначив, що за суботу 63 буковинців здолали COVID-19. “Всумі вже 4584 жителі нашої області побороли вірус”, — написав очільник ОДА.
“Як бачимо, коронавірус не відступає. Тому зараз, як ніколи, важливо не втрачати пильність”, — додав голова ОДА.
За п’ятницю в області було зафіксовано 87 нових випадків коронавірусної інфекції. Очільник ОДА Осачук повідомив тоді, що це є найвищим рівнем інфікування за декілька тижнів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 71 056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1709 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.