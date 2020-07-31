Коронавірус на Буковині: зафіксовано найвищий рівень інфікування за декілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Буковині 31 липня офіційно підтверджено ще 89 випадків зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр сьогодні опрацював 428 зразків. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5964 особи”, — написав Осачук.
Він додав, що за добу 91 буковинець одужав від COVID-19. “Загалом уже 4521 наш краянин поборов цю недугу”, написав очільник ОДА.
“89 випадків за добу — це найвищий показник за останні кілька тижнів. Крім того, Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу. Давайте зробимо так, аби районів, зафарбованих цим кольором, не ставало більше”, — додав очільник облдержадміністрації.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 69 884 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.