Коронавірус на Буковині: зафіксовано найвищий рівень інфікування за декілька тижнів

“Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5964 особи”, — написав Осачук.

Він додав, що за добу 91 буковинець одужав від COVID-19. “Загалом уже 4521 наш краянин поборов цю недугу”, написав очільник ОДА.

“89 випадків за добу — це найвищий показник за останні кілька тижнів. Крім того, Кіцманський район потрапив до червоної зони за рівнем поширення вірусу. Давайте зробимо так, аби районів, зафарбованих цим кольором, не ставало більше”, — додав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 69 884 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.