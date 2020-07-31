Коронавирус на Буковине: зафиксирован самый высокий уровень инфицирования за несколько недель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. На Буковине 31 июля официально подтверждено еще 89 случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр сегодня обработал 428 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5964 человека”, — написал Осачук.
Он добавил, что за сутки 91 буковинец оправился от COVID-19. “В целом уже 4521 наш земляк преодолел этот недуг”, написал глава ОГА.
“89 случаев за сутки — это самый высокий показатель за последние несколько недель. Кроме того, Кицманский район попал в красную зону по уровню распространения вируса. Давайте сделаем так, чтобы районов, окрашенных этим цветом, не ставало больше”, — добавил глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 69884 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1693 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.