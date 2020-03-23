Коронавирус может задержаться в Европе на два года - китайский эксперт

Предупреждение от главы шанхайской группы клинических экспертов по COVID-19 поступило после того, как в европейских странах, включая Италию, Испанию и Германию, был замечен резкий рост числа заражений и смертей, в то время как Китай работает над тем, чтобы не допустить завоза больных.

“Было бы совершенно нормально, если бы вирус пришел и ушел, задержавшись на один или два года”, — сказал Чжан во время видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорфе.

"Я могу сказать вам сейчас, забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится”, — сказал он аудитории.

Чжан, который также является директором департамента инфекционных заболеваний в больнице Хуашань Университета Фудань в Шанхае, ранее предсказывал, что эпидемия в Китае достигнет пика в период с апреля по июнь, а затем отступит летом, повторяясь в течение осени и зимы, и снова достигнет своего пика. И, вероятно, в меньших масштабах, следующей весной.

Тем не менее, поскольку вспышка стала пандемией, неизбежно, что она будет продолжительной, и когда именно она может быть взята под контроль — будь то этим летом или следующим — будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, сказал он.

“Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными... Если бы весь мир мог перестать двигаться в течение четырех недель, пандемия могла быть остановлена. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная приостановка. Даже в Германии или Европе”, — сказал Чжан.

Без одновременных действий по всему миру те страны, которые вводят контрольные меры, по-прежнему будут подвергаться риску завоза инфекций, как обнаружил Китай, сказал Чжан.

По его словам, по мере распространения болезни и увеличения числа погибших правительства могут изменить свои стратегии и ввести меры изоляции более высокого уровня.

“Я вижу хорошую тенденцию, что правительства становятся все более и более активными. Пока стратегии всех стран становятся все более энергичными, эффективный контроль над пандемией — это только вопрос времени”, — добавил эксперт.

Как сообщал УНН, по состоянию на 22 марта, в Китае три дня подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны.