Коронавирус: Мальта готова платить иностранным туристам до 200 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Власти Мальты намерены платить иностранным туристам до 200 евро, если те пробудут на средиземноморском острове не менее трех дней. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Для получения денег необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель, пояснили в министерстве туризма страны.
Так, гости пятизвездочных отелей получат от мальтийской власти 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных отелей могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных — 100 евро.
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Ведомство ожидает снятия большинства ограничений до 1 июня.
Справка
Доля туризма в экономике Мальты составляет 27 процентов, следует из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям.
Напомним
В марте стало известно, что на популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов.