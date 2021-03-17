На Балі проводять масову вакцинацію, щоб почати прийом туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На популярному індонезійському острові Балі почалася масова вакцинація проти коронавірусу, щоб якомога швидше почати прийом іноземних туристів, передає УНН із посиланням на DW.
Що відомо
Місцева влада до цього позначили три регіони — Убуд, Джаньяр і Нуса-Дуа, — які відповідно до статусу “зелених зон” відкриються для відпочивальників першими.
На даному етапі в пріоритеті — прищепити 150 тис. зайнятих в туристичному секторі. Вони отримають вакцину китайського виробника Sinovac.
Цитата
“Сподіваємося, що це стане початком відродження туристичного сектора на Балі”, — заявив президент Індонезії Джоко Відодо.
Що передувало
Раніше Індонезія відклала введення вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca через повідомлення про побічні ефекти, пов’язані зі згортанням крові, у деяких реципієнтів в Європі.