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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27136 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42263 просмотра

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На Бали проводят массовую вакцинацию, чтобы начать прием туристов

На Бали проводят массовую вакцинацию, чтобы начать прием туристов

Киев  •  УНН

 • 15482 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. На популярном индонезийском острове Бали началась массовая вакцинация против коронавируса, чтобы как можно скорее начать прием иностранных туристов, передает УНН со ссылкой на DW.

Что известно

Местные власти к этому обозначили три региона — Убуд, Джаньяр и Нуса-Дуа, — которые в соответствии со статусом “зеленых зон” откроются для отдыхающих первыми.

На данном этапе в приоритете — привить 150 тыс. занятых в туристическом секторе. Они получат вакцину китайского производителя Sinovac.

Цитата

“Надеемся, что это станет началом возрождения туристического сектора на Бали”, — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Что предшествовало

Ранее Индонезия отложила введение вакцины против COVID-19 от компании AstraZeneca за сообщения о побочных эффектах, связанных со свертыванием крови, в некоторых реципиентов в Европе.

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