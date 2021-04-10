Коронавірус: Мальта готова платити іноземним туристам до 200 євро

Деталі

Для отримання грошей необхідно забронювати номер безпосередньо через бажаний місцевий готель, пояснило міністерство туризму країни.

Так, гості п’ятизіркових готелів отримають від мальтійської влади 100 євро (готель додасть аналогічну суму), постояльці чотиризіркових готелів можуть розраховувати на виплату 150 євро, а тризіркових — 100 євро.

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Відомство очікує зняття більшості обмежень до 1 червня.

Довідково

Частка туризму в економіці Мальти становить 27 відсотків, випливає з даних Всесвітньої ради з туризму і подорожей.

Нагадаємо

У березні стало відомо, що на популярному індонезійському острові Балі почалася масова вакцинація проти коронавірусу, щоб якомога швидше почати прийом іноземних туристів.