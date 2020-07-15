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4 марта, 13:25 • 110523 просмотра

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Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая

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КИЕВ. 15 июля. УНН. На фоне мировой пандемии и ограничения на въезд и выезд, введенный многими государствами мира, в стране, с которой все началось - Китае - до сих пор остается немало украинских граждан, желающих вернуться на Родину. Об этом корреспонденту УНН рассказали в посольстве Украины в Китайской Народной Республике.

"У нас еще не завершена процедура вывоза из Китая граждан, которые хотят вернуться в Украину. На рейс, который мы сейчас планируем организовать с МАУ 18 июля, это специальный чартер в Украину, там выставили на продажу 128 билетов, они за первые сутки были забронированы", - рассказали в посольстве.

По словам дипломатов, ранее заинтересованность была меньше. В частности, граждане Украины сформировали коллективные запросы в посольство по возвращению в Украину еще в апреле. Тогда стороны договорились организовать рейс также с авиакомпанией с МАУ. Как рассказали в дипучреждении, в течение около 3 недель подготовительных работ желание лететь выразили около 200 украинцев. В то же время, по факту на родину вернулось 75 граждан Украины.

Как отметили собеседники, упомянутый рейс едва не сорвался. Тогда были проведены переговоры с представителями соседних стран. В конце концов, с украинцами возвращались граждане Беларуси, Казахстана и несколько граждан Китая.

"На этот раз желающих больше. Поэтому, пока не завершилась процедура возвращения на Родину всех желающих", - отметили в посольстве.

Также собеседники отметили, что обращение о возврате в Китай пока наоборот - единичны. Кроме того, по словам дипломатов, пока въезд на территорию Республики хоть и не полностью закрыт, однако существенно ограничен.

"Въезд по служебным, дипломатическим паспортам - разрешен, и по визам "C" - для членов экипажей, это для членов экипажей воздушных судов. Плюс, разрешен въезд по визам, выданным после 28 марта этого года", - отметили в посольстве.

Напомним, последний рейс из КНР прибыл в Украину 17 апреля. Тогда авиарейс специального чартерного рейса по маршруту Шанхай-Киев прибыл в "Борисполь" с 75 украинцами на борту.

Украинские Национальные Новости

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