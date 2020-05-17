Сьогодні в Україну з Китаю повернуться 75 громадян

“Сьогодні, 17 травня, 75 українців повертаються додому спеціальним чартерним рейсом PS1182 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, — йдеться у повідомленні.

За наявною в дипустанові інформацією, всі пасажири, що прилетять в Україну згаданим літаком, обрали опцію проходження самоізоляції за місцем проживання та встановили додаток “Дій вдома”. Окрім громадян України, цим рейсом в Киів прибудуть громадяни Канади, КНР і Республіки Білорусь, які мають на це право відповідно до Розпорядження КМУ від 14.03.2020 р. № 287-р. Крім того, 14 громадян Казахстану також скористалися можливістю повернутися рейсом МАУ додому — в Казахстан.

Нагадаємо, упродовж доби аеропорт “Бориспіль” прийняв 3 пасажирських чартерних та спеціальних авіарейсів. В Україну повернулось понад 180 людей.