Сегодня в Украину из Китая вернутся 75 граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сегодня в Украину из Шанхая прибудет авиарейс специального чартерного рейса по маршруту Шанхай-Киев с 75 украинцами на борту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Китае.
"Сегодня, 17 мая, 75 украинцев возвращаются домой специальным чартерным рейсом PS1182 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.
По имеющейся в дипучреждении информации, все пассажиры, которые прилетят в Украину упомянутым самолетом, выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дий дома". Кроме граждан Украины, этим рейсом в Киив прибудут граждане Канады, КНР и Республики Беларусь, имеющие на это право в соответствии с Распоряжением КМУ от 14.03.2020 г. № 287-р. Кроме того, 14 граждан Казахстана также воспользовались возможностью вернуться рейсом МАУ домой - в Казахстан.
Напомним, в течение суток аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских чартерных и специальных рейса. В Украину вернулось более 180 человек.