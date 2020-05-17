Сегодня в Украину из Китая вернутся 75 граждан

"Сегодня, 17 мая, 75 украинцев возвращаются домой специальным чартерным рейсом PS1182 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", - говорится в сообщении.

По имеющейся в дипучреждении информации, все пассажиры, которые прилетят в Украину упомянутым самолетом, выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дий дома". Кроме граждан Украины, этим рейсом в Киив прибудут граждане Канады, КНР и Республики Беларусь, имеющие на это право в соответствии с Распоряжением КМУ от 14.03.2020 г. № 287-р. Кроме того, 14 граждан Казахстана также воспользовались возможностью вернуться рейсом МАУ домой - в Казахстан.

Напомним, в течение суток аэропорт "Борисполь" принял 3 пассажирских чартерных и специальных рейса. В Украину вернулось более 180 человек.