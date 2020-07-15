Коронакриза: чимало українців досі хочуть виїхати з Китаю

“У нас ще не завершена процедура вивезення з Китаю громадян, які хочуть повернутись в Україну. На рейс, який ми зараз плануємо організувати з МАУ 18 липня, це спеціальний чартер в Україну, там виставили на продаж 128 квитків, вони за першу добу були заброньовані”, — розповіли в посольстві.

Зі слів дипломатів, раніше зацікавленість була меншою. Зокрема, громадяни України сформували колективні запити до посольства щодо повернення в Україну ще у квітні. Тоді було домовлено організувати рейс також з авіакомпанією з МАУ. Як розповіли в дипустанові, протягом близько 3 тижнів підготовчих робіт бажання летіти висловили близько 200 українців. Водночас, по факту на батьківщину повернулось 75 громадян України.

Як зазначили співрозмовники, згаданий рейс ледь не зірвався. Тоді були проведені переговори з представниками сусідніх країн. В решті решт, з українцями повертались громадяни Білорусі, Казахстану і декілька громадян Китаю.

“Цей раз бажаючих більше. Тому, поки не завершилась процедура повернення на Батьківщину всіх бажаючих”, — зауважили в посольстві.

Також співрозмовники зауважили, що звернення щодо повернення до Китаю наразі навпаки — поодинокі. Крім того, зі слів дипломатів, наразі в’їзд на територію Республіки хоч і не повністю закритий, проте суттєво обмежений.

“В’їзд по службових, дипломатичних паспортах — дозволений, і по візах „C“ — це для членів екіпажів, це для членів екіпажів повітряних суден. Плюс, дозволений в’їзд за візами, які видані після 28 березня цього року”, — зазначили в посольстві.

Нагадаємо, останній рейс з КНР прибув до України 17 квітня. Тоді авіарейс спеціального чартерного рейсу за маршрутом Шанхай-Київ прибув в “Бориспіль” із 75 українцями на борту.