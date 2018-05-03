Королевская свадьба: стало известно, что подарит молодоженам Елизавета II
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Скорее всего, ее Величество Елизавета II может подарить британскому принцу Гарри и американской актрисе Меган Макл на свадьбу Йорк-коттедж, расположенный на территории Сандрингемского дворца – частной усадьбы Виндзорской династии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Harper's Bazaar.
Отмечается, что окончательно предугадать подарок Елизаветы II сложно, однако недвижимость остается самым приоритетным вариантом.
"Таким образом, есть все шансы, что Гарри и Меган могут стать счастливыми владельцами прекрасного имущества за пределами Лондона. Скорее всего, в руках Гарри и Меган окажется Йорк-коттедж", - отметил королевский биограф Дункан Ларкомб.
Как сообщал УНН, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.
Пара выбрала открытую карету Ascot Landau – одну из пяти, которыми владеет королевская семья. Их использовали на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин в 2011 году.