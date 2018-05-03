Королевская свадьба: стало известно, что подарит молодоженам Елизавета II

Отмечается, что окончательно предугадать подарок Елизаветы II сложно, однако недвижимость остается самым приоритетным вариантом.

"Таким образом, есть все шансы, что Гарри и Меган могут стать счастливыми владельцами прекрасного имущества за пределами Лондона. Скорее всего, в руках Гарри и Меган окажется Йорк-коттедж", - отметил королевский биограф Дункан Ларкомб.



Как сообщал УНН, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.



Пара выбрала открытую карету Ascot Landau – одну из пяти, которыми владеет королевская семья. Их использовали на свадьбе принца Уильяма и герцогини Кэтрин в 2011 году.