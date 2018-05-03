Королівське весілля: стало відомо, що подарує молодятам Єлизавета II
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Швидше за все, її Величність Єлизавета II може подарувати британському принцу Гаррі і американській актрисі Меган Макл на весілля Йорк-котедж, розташований на території Сандрінгемского палацу - приватної садиби Виндзорской династії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Harper's Bazaar.
Відзначається, що остаточно передбачити подарунок Єлизавети II складно, проте нерухомість залишається самим пріоритетним варіантом.
"Таким чином, є всі шанси, що Гаррі і Меган можуть стати щасливими власниками прекрасного майна за межами Лондона. Швидше за все, в руках Гаррі і Меган виявиться Йорк-котедж", - зазначив королівський біограф Дункан Ларкомб.
Як повідомляв УНН, британський принц Гаррі попросив свого старшого брата принца Вільяма стати його другом нареченого на весіллі з американською актрисою Меган Маркл.
Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл поділилися деталями про обраний музичному супроводі весільної церемонії в каплиці святого Георгія.
Пара вибрала відкриту карету Ascot Landau - одну з п'яти, якими володіє королівська сім'я. Їх використовували на весіллі принца Вільяма і герцогині Кетрін в 2011 році.