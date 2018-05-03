Королевская свадьба: стало известно, где можно посмотреть церемонию онлайн

Смотреть самое ожидаемое событие года также можно будет на сайте NYTimes.com. Издание также анонсировало прямую трансляцию на своей странице в Facebook.



Трансляция начнется 19 мая в 14:00 по киевскому времени. Торжественная процессия к Винздорскому замку стартует в 15:00.



Как сообщал УНН, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.







