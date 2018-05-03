Королівське весілля: стало відомо, де можна подивитися церемонію онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Офіційне право трансляції весілля британського принца Гаррі та американської актриси Меган Маркл отримали ряд британських і американських мовників - NBC, ABC, BBC, CBS і PBS. Крім телеефіру, всі вони покажуть церемонію в YouTube. Про це повідомляє УНН з посиланням на розклад телеканалів.
Дивитися найочікуванішу подію року також можна буде на сайті NYTimes.com. Видання також анонсувало пряму трансляцію на своїй сторінці в Facebook.
Трансляція розпочнеться 19 травня о 14:00 за київським часом. Урочиста процесія до Вінздорского замку стартує о 15:00.
Як повідомляв УНН, британський принц Гаррі попросив свого старшого брата принца Вільяма стати його другом нареченого на весіллі з американською актрисою Меган Маркл.
Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл поділилися деталями про обраний музичному супроводі весільної церемонії в каплиці святого Георгія.