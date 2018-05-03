Королевская свадьба: брат Меган Маркл надеется на отмену церемонии

"Меган Маркл - однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем меньше времени остается до твоей королевской свадьбы, тем очевиднее, что это - самая большая ошибка в истории королевских свадеб", - написал брат звезды "Форс-мажоров".

По мнению Томаса-младшего, его сестра - "низкосортная голливудская актриса, измученная, маленькая и тщеславная".

Он обвиняет Меган в том, что она использовала их отца, доведя старика до банкротства, и покинула его. Дочь забыла о нем и даже не позвала на свадьбу, хотя именно он должен вести ее к алтарю.

Томас озадачен тем, что Меган приглашает на свою свадьбу чужих людей и игнорирует родню.

Как сообщал УНН, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.