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Королевская свадьба: брат Меган Маркл надеется на отмену церемонии

Киев • УНН

 • 13461 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Брат самой известной сегодня американской невесты Меган Макл Томас-младший призвал британского принца Гарри опомниться отменить свадьбу, иначе Меган выставит на посмешище всю королевскую семью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на In Touch.

Королевская свадьба: брат Меган Маркл надеется на отмену церемонии

"Меган Маркл - однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем меньше времени остается до твоей королевской свадьбы, тем очевиднее, что это - самая большая ошибка в истории королевских свадеб", - написал брат звезды "Форс-мажоров".

По мнению Томаса-младшего, его сестра - "низкосортная голливудская актриса, измученная, маленькая и тщеславная".

Он обвиняет Меган в том, что она использовала их отца, доведя старика до банкротства, и покинула его. Дочь забыла о нем и даже не позвала на свадьбу, хотя именно он должен вести ее к алтарю.

Томас озадачен тем, что Меган приглашает на свою свадьбу чужих людей и игнорирует родню.

Как сообщал УНН, британский принц Гарри попросил своего старшего брата принца Уильяма стать его другом жениха на свадьбе с американской актрисой Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поделились деталями о выбранном музыкальном сопровождении свадебной церемонии в часовне святого Георгия.

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