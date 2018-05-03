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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Королівське весілля: брат Меган Маркл сподівається на скасування церемонії

Київ • УНН

 • 13461 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Брат найвідомішої сьогодні американської нареченої Меган Макл Томас-молодший закликав британського принца Гаррі схаменутися відмінити весілля, інакше Меган виставить на посміховисько всю королівську сім'ю. Про це повідомляє УНН з посиланням на In Touch.

Королівське весілля: брат Меган Маркл сподівається на скасування церемонії

"Меган Маркл - однозначно не є підходящою для тебе жінкою. Чим менше часу залишається до твого королівського весілля, тим очевидніше, що це - найбільша помилка в історії королівських весіль", - написав брат зірки "Форс-мажорів".

На думку Томаса-молодшого, його сестра - "низькосортна голлівудська актриса, змучена, маленька та марнославна".

Він звинувачує Меган у тому, що вона використовувала їхнього батька, довівши старого до банкрутства, і покинула напризволяще. Донька забула про нього і навіть не покликала на своє весілля, хоча саме він мав би вести її до вівтаря.

Томас спантеличений тим, що Меган запрошує на своє весілля чужих людей та ігнорує рідню.

Як повідомляв УНН, британський принц Гаррі попросив свого старшого брата принца Вільяма стати його другом нареченого на весіллі з американської актрисою Меган Маркл.

Нагадаємо, принц Гаррі і Меган Маркл поділилися деталями про обраний музичному супроводі весільної церемонії в каплиці святого Георгія.

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