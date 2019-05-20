Королева Елизавета II направила поздравление Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает в Twitter посольство Соединенного Королевства в Украине, передает УНН.
"Сегодня, по случаю инаугурации, Ее Величество Королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сообщили в посольстве.
Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Зеленского со вступлением в должность Президента Украины и указала, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с ним и его администрацией.
Кроме того, сегодня к Зеленскому обратилась также президент Литвы Даля Грибаускайте.
В то же время, Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Зеленского со вступлением в должность.