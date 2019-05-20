Королева Єлизавета II надіслала привітання Зеленському
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета II надіслала свої найкращі побажання новому Президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє у Twitter посольство Сполученого Королівства в Україні, передає УНН.
"Сьогодні, з нагоди інавгурації, Її Величність Королева Великобританії надіслала свої найкращі побажання новому Президенту України Володимиру Зеленському", - повідомили у посольстві.
Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей привітала Зеленського зі вступом на посаду Президента України і вказала, що з нетерпінням чекає тісної співпраці з ним і його адміністрацією.
Крім того, сьогодні до Зеленського звернулась також президент Литви Даля Грібаускайте.
Водночас, Пєсков заявив, що Путін не вітатиме Зеленського зі вступом на посаду.