Корниенко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса рассмотрят завтра в ВР

“Почему есть определенная мобилизация? Потому что проголосовать в зале это только часть процесса. Еще несколько дней занимает подписания в председателя ВРУ и Президента. Можно это делать в один день, как в прошлом году делалось, но лучше все-таки процедурное подписания. Если бы мы перенесли на следующую неделю, то мы бы уже выходили в последнюю неделю декабря с подписанием. Есть риски о публикации, о вступлении в силу. Чтобы не ставить под угрозу процесс вступления в силу этого закона через организационно — издательские моменты, мы решили взять запас времени и тут как раз пригодится стало наше решение о дополнительном заседания ВРУ завтра”, — сказал Корниенко.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении “особого статуса” Донбасса — изменения в закон “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, зарегистрирован накануне народными депутатами от “Слуги народа”.