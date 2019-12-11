Корнієнко заявив, що законопроект про особливий статус Донбасу розглянуть завтра у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Законопроект про особливий статус Донбасу розглянуть завтра на засіданні Верховної ради України. Про це на брифінгу щодо законопроекту про особливий статус Донбасу повідомив голова партії “Слуга народу”, заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
“Чому є певна мобілізація? Тому що проголосувати в залі це ж тільки частина процесу. Ще кілька днів займає підписання у голови ВРУ та Президента. Можна це робити в один день, як у минулому році робилося, але краще все-таки процедурне підписання. Якщо б ми перенесли на наступний тиждень, то ми б вже виходили в останній тиждень грудня з підписанням. Є ризики про публікацію, про вступ в силу. Щоб не ставити під загрозу процес вступу в силу цього закону через організаційно — видавничі моменти, ми вирішили взяти запас часу і тут якраз в нагоді стало наше рішення про додаткове засідання ВРУ завтра”, — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження “особливого статусу” Донбасу — зміни до закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, зареєстрований напередодні народними депутатами від “Слуги народу”.