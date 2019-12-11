Корнієнко заявив, що законопроект про особливий статус Донбасу розглянуть завтра у ВР

“Чому є певна мобілізація? Тому що проголосувати в залі це ж тільки частина процесу. Ще кілька днів займає підписання у голови ВРУ та Президента. Можна це робити в один день, як у минулому році робилося, але краще все-таки процедурне підписання. Якщо б ми перенесли на наступний тиждень, то ми б вже виходили в останній тиждень грудня з підписанням. Є ризики про публікацію, про вступ в силу. Щоб не ставити під загрозу процес вступу в силу цього закону через організаційно — видавничі моменти, ми вирішили взяти запас часу і тут якраз в нагоді стало наше рішення про додаткове засідання ВРУ завтра”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження “особливого статусу” Донбасу — зміни до закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, зареєстрований напередодні народними депутатами від “Слуги народу”.