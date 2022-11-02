Пользователей Vodafone предупредили о проблемах со связью

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"Друзья, из-за повторных атак врага в некоторых регионах Украины отсутствует электроснабжение. Могут возникать временные сложности со связью. Мобильная сеть нуждается в питании и долго не может работать от аккумуляторов. Дизель-генераторы выручают, но их количество и время работы ограничены. Мы уже работаем над восстановлением связи. Нестабильная ситуация может продолжаться до устранения повреждений инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Добавим

31 октября пресс-служба Vodafone сообщала, что из-за новых атак врага в некоторых районах украинских городов отсутствует электроснабжение, поэтому могут возникать временные сложности со связью.

Также утром 1 ноября немалое количество абонентов жаловалось на сбои в работе оператора "Киевстар".

Напомним

2 ноября с 6:00 Укрэнерго ввело в действие графики почасовых отключений электроэнергии в Киеве и семи областях.

Позже в Сумской, Харьковской и Полтавской областях ограничили электроснабжение всех категорий потребителей.