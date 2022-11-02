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Користувачів Vodafone попередили про проблеми зі зв’язком

Користувачів Vodafone попередили про проблеми зі зв’язком

Київ • УНН

 • 287797 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Абоненти оператору Vodafone отримали смс-повідомлення про можливе виникнення тимчасових складнощів зі зв’язком, передає УНН.

Цитата

"Друзі, через повторні атаки ворога в деяких регіонах України відсутнє електропостачання. Можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком. Мобільна мережа потребує живлення і довго не може працювати від акумуляторів. Дизель-генератори виручають, але їх кількість і час роботи обмежені. Ми вже працюємо над відновленням зв'язку. Нестабільна ситуація може тривати до усунення пошкоджень інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Додамо

31 жовтня пресслужба Vodafone повідомляла, що через нові атаки ворога в деяких районах українських міст відсутнє електропостачання, тому можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком.

Також вранці 1 листопада чимала кількість абонентів скаржилася на збої у роботі оператора "Київстар".

Нагадаємо

2 листопада з 6:00 Укренерго ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.

Згодом у Сумській, Харківській та Полтавській областях обмежили електропостачання всіх категорій споживачів , 

Українські Національні Новини

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