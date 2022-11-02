Користувачів Vodafone попередили про проблеми зі зв’язком
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Абоненти оператору Vodafone отримали смс-повідомлення про можливе виникнення тимчасових складнощів зі зв’язком, передає УНН.
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"Друзі, через повторні атаки ворога в деяких регіонах України відсутнє електропостачання. Можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком. Мобільна мережа потребує живлення і довго не може працювати від акумуляторів. Дизель-генератори виручають, але їх кількість і час роботи обмежені. Ми вже працюємо над відновленням зв'язку. Нестабільна ситуація може тривати до усунення пошкоджень інфраструктури", – ідеться у повідомленні.
Додамо
31 жовтня пресслужба Vodafone повідомляла, що через нові атаки ворога в деяких районах українських міст відсутнє електропостачання, тому можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком.
Також вранці 1 листопада чимала кількість абонентів скаржилася на збої у роботі оператора "Київстар".
Нагадаємо
2 листопада з 6:00 Укренерго ввело в дію графіки погодинних відключень електроенергії у Києві та семи областях.
Згодом у Сумській, Харківській та Полтавській областях обмежили електропостачання всіх категорій споживачів ,