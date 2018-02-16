Пользователи нашли способ “сломать” iPhone одним сообщением
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В iOS 11 обнаружена новая ошибка, которая позволяет людям отправить определенный символ, который приведет к сбою iPhone и заблокирует доступ к приложению “Сообщения” в iOS и ряду популярных приложений. Об этом сообщается в блоге Mobile World, пишет УНН.
Работа iPhone под управлением iOS 11.2.5 блокируется при получении сообщения состоящим из символов языка телугу (один из дравидийских языков, Индия). Телефон практически останавливает всю работу.
Исследователи, обнаружившие уязвимость, предлагают в случае возникновения такой ошибки решать ее таким образом: на заблокированный iPhone необходимо отправить сообщение, не содержащее символов из языка телугу, после чего попытаться удалить чат с “вредоносным” символом.
Apple планирует устранить проблему в обновлении iOS до выпуска iOS 11.3 этой весной.
Как сообщал УНН, Apple вдвое сократит план производства iPhone X из-за низкого спроса.