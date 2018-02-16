Користувачі знайшли спосіб "зламати" iPhone одним повідомленням
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В iOS 11 виявлена нова помилка, яка дозволяє людям відправити певний символ, який призведе до збою iPhone і заблокує доступ до додатка "Повідомлення" в iOS і низці популярних додатків. Про це повідомляється в блозі Mobile World, пише УНН.
Робота iPhone під управлінням iOS 11.2.5 блокується при отриманні повідомлення, що складається з символів мови телугу (одна з дравідійських мов, Індія). Телефон практично зупиняє всю роботу.
Дослідники, які виявили уразливість, пропонують в разі виникнення такої помилки вирішувати її таким чином: на заблокований iPhone необхідно надіслати повідомлення, яке не містить символів з мови телугу, після чого спробувати видалити чат з "шкідливим" символом.
Apple планує усунути проблему в оновленні iOS до випуску iOS 11.3 цієї весни.
Як повідомляв УНН, Apple вдвічі скоротить план виробництва iPhone X через низький попит.