Пользователи Facebook смогут делать 3D-посты
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Пользователи социальной сети Facebook вскоре смогут публиковать 3D-объекты в своей ленте новостей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте разработчиков Facebook, передает УНН.
Так, сообщается, что соцсеть теперь поддерживает формат glTF 2.0, что позволит делать 3D-публикации в ленте новостей. Кроме того, на сайте разработчиков можно протестировать эту функцию - буквально покрутить или переместить изображение, удерживая его одной из кнопок мыши или пальцами.
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Кроме того, 3D-посты поддерживают отображение текстур, настройки освещения и рендер объекта.
Свои "пробники" трехмерных изображений уже представили компании LEGO, Sony, Wayfair, разработчики игровых приложений Clash Royale и студия Universal в рамках промокампании к очередному фильму франшизы Jurassic World.