Користувачі Facebook зможуть робити 3D-пости
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Користувачі соціальної мережі Facebook невдовзі зможуть публікувати 3D-об'єкти у своїй стрічці новин. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті розробників Facebook, передає УНН.
Так, повідомляється, що соцмережа тепер підтримує формат glTF 2.0, що дозволить робити 3D-публікації у стрічці новин. Крім того, на сайті розробників можна протестувати цю функцію — буквально покрутити або перемістити зображення, утримуючи його однією з кнопок миші або пальцями.
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Крім того, 3D-пости підтримують відображення текстур, налаштування освітлення та рендер об’єкта.
Свої “пробники” тривимірних зображень вже представили компанії LEGO, Sony, Wayfair, розробники ігрових додатків Clash Royale та студія Universal в рамках промо кампанії до чергового фільму франшизи Jurassic World.