Корреспондента российского телеканала "Дождь" не пустили в Украину

Сообщается, что Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организовывает совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation - консорциум OPEN Media Hub.



По словам журналиста, во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Борисполь" утром 2 июля ему сообщили о необходимости пройти собеседование. После разговора в Коростелева забрали паспорт, пишет издание.



Так, по информации телеканала, через 4:00 сотрудник пограничной службы передал Коростелеву документ об отказе в пересечении границы. В нем говорилось, что корреспондент не подтвердил цель поездки в страну, а также не имел достаточного количества денег - из расчета 50 долларов на каждый день пребывания в стране.



В документе также сказано, что в Коростелева нет приглашения от организаторов тренинга. По словам корреспондента, приглашение у него есть, а все расходы, связанные с мероприятием, взяли на себя организаторы.



Пограничники сказали, что Коростелеву дадут билет на рейс в Кишинев, откуда он прилетел в украинскую столицу.



Тренинг, организованный OPEN Media Hub, должен пройти в Киеве с 2 по 6 июля. Сообщается, что кроме Коростелева в нем примет участие еще одна российская журналистка, а также их коллеги из Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдовы. По словам Коростелева, проблемы при пересечении границы возникли только у него.



За последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию, отметили в издании. В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и в Крыму он не был, говорится в статье.



Как сообщал УНН, 26 июня в Украину не пустили российского телеведущего Евгения Примакова и гражданку Великобритании Полу Слиер, которая работает на российский медиа-ресурс Russia Tоday.



