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Корреспондента российского телеканала "Дождь" не пустили в Украину

Корреспондента российского телеканала "Дождь" не пустили в Украину

Киев  •  УНН

 • 11055 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Пограничная служба Украины отказала корреспонденту российского телеканала "Дождь" Алексю Коростелеву в пересечении границы. Соответствующий документ ему предъявили в киевском аэропорту "Борисполь", передает УНН со ссылкой на телеканал.

Сообщается, что Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организовывает совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation - консорциум OPEN Media Hub.

По словам журналиста, во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Борисполь" утром 2 июля ему сообщили о необходимости пройти собеседование. После разговора в Коростелева забрали паспорт, пишет издание.

Так, по информации телеканала, через 4:00 сотрудник пограничной службы передал Коростелеву документ об отказе в пересечении границы. В нем говорилось, что корреспондент не подтвердил цель поездки в страну, а также не имел достаточного количества денег - из расчета 50 долларов на каждый день пребывания в стране.

В документе также сказано, что в Коростелева нет приглашения от организаторов тренинга. По словам корреспондента, приглашение у него есть, а все расходы, связанные с мероприятием, взяли на себя организаторы.

Пограничники сказали, что Коростелеву дадут билет на рейс в Кишинев, откуда он прилетел в украинскую столицу.

Тренинг, организованный OPEN Media Hub, должен пройти в Киеве с 2 по 6 июля. Сообщается, что кроме Коростелева в нем примет участие еще одна российская журналистка, а также их коллеги из Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдовы. По словам Коростелева, проблемы при пересечении границы возникли только у него.

За последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию, отметили в издании. В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и в Крыму он не был, говорится в статье.

Как сообщал УНН, 26 июня в Украину не пустили российского телеведущего Евгения Примакова и гражданку Великобритании Полу Слиер, которая работает на российский медиа-ресурс Russia Tоday.

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