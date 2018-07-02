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Кореспондента російського телеканалу "Дождь" не пустили до України

Кореспондента російського телеканалу "Дождь" не пустили до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Прикордонна служба України відмовила кореспонденту російського телеканалу "Дождь" Олексію Коростельову в перетині кордону. Відповідний документ йому пред'явили в київському аеропорту "Бориспіль", передає УНН з посиланням на телеканал.

Повідомляється, що Коростельов їхав на тренінг з журналістських розслідувань, який організовує спільний проект Євросоюзу і Thomson Foundation - консорціум OPEN Media Hub.

За словами журналіста, під час проходження паспортного контролю в аеропорту "Бориспіль" вранці 2 липня йому повідомили про необхідність пройти співбесіду. Після розмови у Коростельова забрали паспорт, пише видання.

Так, за інформацією телеканалу, через чотири години співробітник прикордонної служби передав Коростельову документ про відмову в перетині кордону. У ньому йшлось, що кореспондент не підтвердив мету подорожі до країни, а також не мав достатньої кількості грошей - з розрахунку 50 доларів на кожен день перебування в країні.

У документі також сказано, що у Коростельова немає запрошення від організаторів тренінгу. За словами кореспондента, запрошення у нього є, а всі витрати, пов'язані з заходом, взяли на себе організатори.

Прикордонники сказали, що Коростельову дадуть квиток на рейс до Кишинева, звідки він прилетів в українську столицю.

Тренінг, організований OPEN Media Hub, має пройти в Києві з 2 по 6 липня. Повідомляється, що крім Коростельова в ньому візьме участь ще одна російська журналістка, а також їх колеги з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії та Молдови. За словами Коростельова, проблеми при перетині кордону виникли тільки у нього.

За останні роки Коростельов двічі їздив до Києва за редакційним завданням, зазначили в виданні. У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і в Криму він не був, йдеться в статті.

Як повідомляв УНН, 26 червня до України не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великої Британії Полу Слієр, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday.

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