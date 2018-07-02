Кореспондента російського телеканалу "Дождь" не пустили до України

Повідомляється, що Коростельов їхав на тренінг з журналістських розслідувань, який організовує спільний проект Євросоюзу і Thomson Foundation - консорціум OPEN Media Hub.



За словами журналіста, під час проходження паспортного контролю в аеропорту "Бориспіль" вранці 2 липня йому повідомили про необхідність пройти співбесіду. Після розмови у Коростельова забрали паспорт, пише видання.



Так, за інформацією телеканалу, через чотири години співробітник прикордонної служби передав Коростельову документ про відмову в перетині кордону. У ньому йшлось, що кореспондент не підтвердив мету подорожі до країни, а також не мав достатньої кількості грошей - з розрахунку 50 доларів на кожен день перебування в країні.



У документі також сказано, що у Коростельова немає запрошення від організаторів тренінгу. За словами кореспондента, запрошення у нього є, а всі витрати, пов'язані з заходом, взяли на себе організатори.



Прикордонники сказали, що Коростельову дадуть квиток на рейс до Кишинева, звідки він прилетів в українську столицю.



Тренінг, організований OPEN Media Hub, має пройти в Києві з 2 по 6 липня. Повідомляється, що крім Коростельова в ньому візьме участь ще одна російська журналістка, а також їх колеги з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії та Молдови. За словами Коростельова, проблеми при перетині кордону виникли тільки у нього.



За останні роки Коростельов двічі їздив до Києва за редакційним завданням, зазначили в виданні. У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і в Криму він не був, йдеться в статті.



Як повідомляв УНН, 26 червня до України не пустили російського телеведучого Євгена Примакова і громадянку Великої Британії Полу Слієр, яка працює на російський медіа-ресурс Russia Tоday.



