Корректировщики огня теперь не смогут выйти под залог: нардепы поддержали важную правку

КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховная Рада поддержала правку к законопроекту № 7431 по избранию меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения, согласно которой отныне корректировщики не смогут выйти под залог в суд. Об этом в своем Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.