Корегувальники вогню тепер не зможуть вийти під заставу: нардепи підтримали важливу правку

Цитата

“Рада змінила процедуру запобіжного заходу для коригувальників. Тепер неможливо вийти під заставу до суду. Відповідна правка була в законопроекті 7431 (прийнято в цілому 282)”, – написав нардеп.

Доповнення

У квітні Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору.