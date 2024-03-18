Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - ВМС ВСУ

В Черном и Азовском морях на сегодняшнее утро не было ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносителей "Калибров", сообщили в Военно-морских силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 07:00 18.03.2024 в акватории Черного моря вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют", - сообщили в ВМС ВСУ в Telegram.

При этом, как указано, в Средиземном море находится 3 вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 12 ракет.

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