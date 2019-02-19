Корабли РФ следят за американским эсминцем в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Силы Черноморского флота, вчастности малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Назначенные силы и средства Черноморского флота РФ организовали непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Отмечается, что ранее сегодня пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила о направлении американского ракетного эсминца Donald Cook в Черное море через пролив Дарданеллы для "проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".
Куда конкретно следует эсминец, пресс-служба ВМС США не уточнила.
По данным агентства, Donald Cook отправился в Черное море уже во второй раз с начала года. Первый раз в этом году Donald Cook вошел в Черное море 26 января.
Напомним, как сообщал УНН, ракетный эсминец США USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы.