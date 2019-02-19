Корабли РФ следят за американским эсминцем в Черном море

Назначенные силы и средства Черноморского флота РФ организовали непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Отмечается, что ранее сегодня пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила о направлении американского ракетного эсминца Donald Cook в Черное море через пролив Дарданеллы для "проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности, повышению боеготовности и военно-морского потенциала совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

Куда конкретно следует эсминец, пресс-служба ВМС США не уточнила.

По данным агентства, Donald Cook отправился в Черное море уже во второй раз с начала года. Первый раз в этом году Donald Cook вошел в Черное море 26 января.

Напомним, как сообщал УНН, ракетный эсминец США USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы.



