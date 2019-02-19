Кораблі РФ слідкують за американським есмінцем у Чорному морі

Призначені сили і засоби Чорноморського флоту РФ організували безперервне спостереження за американським есмінцем. Безпосередній контроль за його діями здійснюють малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Відзначається, що раніше прес-служба 6-го флоту ВМС США повідомила про направлення американського ракетного есмінця Donald Cook в Чорне море через протоку Дарданелли для "проведення операцій по забезпеченню безпеки і зміцненню регіональної стабільності, підвищенню боєготовності і військово-морського потенціалу спільно з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні".

Куди конкретно слідує есмінець, прес-служба ВМС США не уточнила.

За даними агентства, Donald Cook відправився в Чорне море вже вдруге з початку року. Перший раз в цьому році Donald Cook увійшов у Чорне море 26 січня.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ракетний есмінець США USS Donald Cook попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли.



