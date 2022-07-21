Корабельно-катерная группировка Черноморского флота рф уменьшила состав до 2 ракетных и 1 десантного корабля

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"Штормовая погода в северо-западной части Черного моря продолжает создавать предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. При этом корабельно-катерная группировка Черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним

Украинские военные на южных рубежах нанесли врагу 10 ударов с воздуха.