Корабельно-катерная группировка Черноморского флота рф уменьшила состав до 2 ракетных и 1 десантного корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Корабельно-катерная группировка Черноморского флота рф уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Штормовая погода в северо-западной части Черного моря продолжает создавать предпосылки к усилению активности движения вражеских мин. При этом корабельно-катерная группировка Черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля", - говорится в сообщении ОК "Юг".
Напомним
Украинские военные на южных рубежах нанесли врагу 10 ударов с воздуха.