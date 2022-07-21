Корабельно-катерне угруповання Чорноморського флоту рф зменшило склад до 2 ракетних та 1 десантного корабля
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Корабельно-катерне угруповання Чорноморського флоту рф зменшило склад до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Штормова погода в північно-західній частині Чорного моря продовжує створювати передумови до посилення активності руху ворожих мін. При цьому корабельно-катерне угруповання Чорноморського флоту зменшило склад до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
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