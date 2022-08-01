Корабельная группировка врага составляет 18 боевых кораблей и катеров, маневрирующих вдоль крымского побережья в направлении новороссийска

Детали

При этом 5 кораблей и 1 подлодка, снаряженные 44 ракетами типа "Калибр" находятся в готовности к нанесению ракетных ударов. Дополнительно на дежурстве еще пять десантных кораблей.

Цитата

"Угрозы ракетных ударов и усиление ракетно-артиллерийских обстрелов остаются, к сожалению, актуальными. Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегайте укрытиями, или хотя бы правилом двух стен, по целесообразности. Учитывая характер снарядов, которые использует враг, возьмите за правило сами и учите детей, не трогать посторонние, подозрительные, опасные предметы, дистанцироваться от них и вызвать соответствующие службы", - призвали в ОК "Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одещину атаковали двумя ракетами "Искандер"