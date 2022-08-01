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Корабельне угруповання ворога складає 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку новоросійська

Корабельне угруповання ворога складає 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку новоросійська

Київ • УНН

 • 183136 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил складає 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку новоросійська. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Деталі

При цьому 5 кораблів та 1 підводний човен, споряджені 44 ракетами типу "Калібр" перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів. Додатково на чергуванні ще 5 десантних кораблів.

Цитата

"Загрози ракетних ударів та посилення ракетно-артилерійських обстрілів залишаються, на жаль, актуальними. Дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте укриттями, чи хоча б правилом двох стін, за доцільністю. Враховуючи характер снарядів, які використовує ворог, візьміть за правило самі і навчайте дітей, не чіпати сторонні, підозрілі, небезпечні предмети, дистанціюватися від них та викликати відповідні служби", - закликали в ОК "Південь".

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