Корабельне угруповання ворога складає 18 бойових кораблів та катерів, які маневрують вздовж кримського узбережжя в напрямку новоросійська

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При цьому 5 кораблів та 1 підводний човен, споряджені 44 ракетами типу "Калібр" перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів. Додатково на чергуванні ще 5 десантних кораблів.

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"Загрози ракетних ударів та посилення ракетно-артилерійських обстрілів залишаються, на жаль, актуальними. Дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте укриттями, чи хоча б правилом двох стін, за доцільністю. Враховуючи характер снарядів, які використовує ворог, візьміть за правило самі і навчайте дітей, не чіпати сторонні, підозрілі, небезпечні предмети, дистанціюватися від них та викликати відповідні служби", - закликали в ОК "Південь".

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