Кораблекрушение с украинцами: в МИД организуют коммуникацию с родными моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины с представителем компании Bourbon планируют коммуникацию с родными украинский членов экипажа судна, пропавшего в Атлантическом океане на этой неделе. Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН.
"С назначенным компанией Bourbon представителем в Украине планируем коммуникацию с родными моряков. Это важный компонент во время спасательной операции. Ждем хороших новостей от спасательного Центра", - сообщил Кирилич.
Напомним, 26 сентября в Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с украинцями на борту.
В районе Кабо-Верде, в 1200 морских милях от острова Мартиника, с борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи. Произошло это еще 26 сентября.
Известно, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон. Из-за сильного урагана к отсекам буксира в большом количестве начала поступать вода.
Все 14 членов экипажа приготовились к эвакуации, поскольку находиться на борту судна было опасно.
Местный морской спасательно-координационный центр Antilles-Guyana направил к аварийному плавсредству единственное судно в районе буксира под названием SSI EXCELLENT (IMO 9693757). Также по информации сайта gСaptain, в зону поиска направлен по меньшей мере один самолет. Поисковая операция осложняется ураганом Лоренцо.
По состоянию на 18 часов 28 сентября стало известно, что удалось спасти двух граждан Украины, которые находились на судне, пропавшем в Атлантическом океане.
Позже судовладелец сообщил, что пропавшее в Атлантике судно затонуло.