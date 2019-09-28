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Зникле в Атлантиці судно затонуло – судновласник

Київ • УНН

 • 22837 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Судно Bourbon Rhode, яке зникло в Атлантичному океані і на борту якого перебували українці, затонуло. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію надану судновласником Вourbon Group.

Зникле в Атлантиці судно затонуло – судновласник

“Підтверджено, що судно затонуло. Пошуки продовжують вестись у погодних умовах, які покращуються”, — повідомила компанія.

Також, судновласник підтвердив, що були врятовані троє членів екіпажу. Їх виявили завдяки літаку Falcon 50, що був спрямований у зону пошуку ВМС Франції.

Врятованим членам екіпажу, які перебували на рятувальній шлюпці, наразі надається необхідна допомога.
Пошуки, зокрема і за допомогою авіації, тривають. До пошуків долучилися інші судна, які перебувають у регіоні, де сталася катастрофа.

Нагадаємо, серед трьох врятованих членів екіпажу двоє українці.

Як повідомляв УНН, в Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з українцямі на борту.

В районі Кабо-Верде, в 1200 морських милях від острова Мартініка, з борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, прапор Люксембургу) надійшов сигнал про допомогу. Сталося це ще 26 вересня.

Відомо, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) і потрапило в циклон. Через сильний уроган до відсіків буксира в великій кількості почала надходити вода. На борту перебувало 14 членів екіпажу.

Пошукова операція ускладнюється ураганом Лоренцо.

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