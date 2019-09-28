МЗС повідомляє про двох українців, врятованих з судна зниклого в Атлантиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Станом на 18 годину 28 вересня врятовано двох громадян України, які перебували на судні, зниклому в Атлантичному океані. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає УНН.
“За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них — громадяни України. Рятувальна операція триває”, — повідомив Кирилич.
Нагадаємо, раніше за неофіційною інформацією повідомлялося про 4-х врятованих членів екіпажу судна Bourbon Rhode.
Як повідомляв УНН, в Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з українцямі на борту.
В районі Кабо-Верде, в 1200 морських милях від острова Мартініка, з борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, прапор Люксембургу) надійшов сигнал про допомогу. Сталося це ще 26 вересня.
Відомо, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) і потрапило в циклон. Через сильний уроган до відсіків буксира в великій кількості почала надходити вода.
Всі 14 членів екіпажу приготувалися до евакуації, оскільки знаходитися на борту судна було небезпечно.
Місцевий морський рятувально-координаційний центр Antilles-Guyana направив до аварійного плавзасобу єдине судно в районі буксира під назвою SSI EXCELLENT (IMO 9693757). Також за інформацією сайту gСaptain в зону пошуку спрямований щонайменше один літак. Пошукова операція ускладнюється ураганом Лоренцо.