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МЗС повідомляє про двох українців, врятованих з судна зниклого в Атлантиці

Київ • УНН

 • 20242 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Станом на 18 годину 28 вересня врятовано двох громадян України, які перебували на судні, зниклому в Атлантичному океані. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, передає УНН

МЗС повідомляє про двох українців, врятованих з судна зниклого в Атлантиці

“За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них — громадяни України. Рятувальна операція триває”, — повідомив Кирилич.

Нагадаємо, раніше за неофіційною інформацією повідомлялося про 4-х врятованих членів екіпажу судна Bourbon Rhode.

Як повідомляв УНН, в Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з українцямі на борту.

В районі Кабо-Верде, в 1200 морських милях від острова Мартініка, з борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, прапор Люксембургу) надійшов сигнал про допомогу. Сталося це ще 26 вересня.

Відомо, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) і потрапило в циклон. Через сильний уроган до відсіків буксира в великій кількості почала надходити вода.

Всі 14 членів екіпажу приготувалися до евакуації, оскільки знаходитися на борту судна було небезпечно.
Місцевий морський рятувально-координаційний центр Antilles-Guyana направив до аварійного плавзасобу єдине судно в районі буксира під назвою SSI EXCELLENT (IMO 9693757). Також за інформацією сайту gСaptain в зону пошуку спрямований щонайменше один літак. Пошукова операція ускладнюється ураганом Лоренцо.

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