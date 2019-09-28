ЗМІ: врятовані 4 члени екіпажу з судна, зниклого в Атлантиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. За попередньою інформацією врятовані 4 члени екіпажу зі зниклого в Атлантичному океані судна, на якому були громадяни України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sea Wanderer.
"Чотири члени екіпажу з 14 врятовані", - повідомляє ресурс.
Пошукова операція триває.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Атлантичному океані зник корабель Bourbon Rhode з українцямі на борту .
В районі Кабо-Верде, в 1200 морських милях від острова Мартініка, з борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, прапор Люксембургу) надійшов сигнал про допомогу. Сталося це ще 26 вересня.
Відомо, що судно прямувало в Джорджтаун (Гайана) з Канарських островів (Лас-Пальмас) і потрапило в циклон. Через сильний уроган до відсіків буксира в великій кількості почала надходити вода.
Всі 14 членів екіпажу приготувалися до евакуації, оскільки знаходитися на борту судна було небезпечно.
Місцевий морський рятувально-координаційний центр Antilles-Guyana направив до аварійного плавзасобу єдине судно в районі буксира під назвою SSI EXCELLENT (IMO 9693757). Також за інформацією сайту gСaptain в зону пошуку спрямований щонайменше один літак. Пошукова операція ускладнюється ураганом Лоренцо.