В Атлантичному океані зникло судно з українцями

“26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно Bourbon Rhode, серед членів екіпажу якого були громадяни України”, — повідомив Кирилич.

Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

“Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника”, — додав дипломат.

Наразі відомо, за повідомлення іноезмних ЗМІ, що корабель зник, що екіпаж відправив сигнал про небезпеку, після того, як до частини відсіків почала поступати вода.